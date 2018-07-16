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Яковлева оправдала сына-фрика
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«И я, и Денис давно покаялись»: Яковлева оправдала сына-фрика 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
На международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" Елена Яколева приехала со спектаклем "Территория любви". Перед выходом на сцену с актрисой встретился корреспондент DNI.RU.
Первую татуировку сын Яковлевой Денис Шальных сделал еще в подростковом возрасте — набил на руке портрет любимой собаки Дика. Елена тогда даже умилилась — ну надо же, какая трогательная любовь! "Я еще тогда поинтересовалась: "Больно было?" Сын признался, что очень.
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Актрисе тогда даже в голову не могло прийти, что скоро около 80 процентов тела ее мальчика исчезнет под сплошным слоем рисунков и надписей. И сегодня пресса называет Дениса за его разукрашенное тело "фриком".
"Пусть это будет на совести тех, кто придумал такое определение, — вздыхает Яковлева. — И я, и Денис давно покаялись, что это случилось в его жизни. Сейчас он очень жалеет, что сделал эти татуировки. Но каждый человек должен умнеть и взрослеть сам. Я свои мозги в тот момент не могла ему вложить".
По числу татуировок сын Яковлевой вполне может состязаться с певцом и бизнесменом Тимати.
"Что вы, Тимати нервно курит в углу, ему еще украшать и украшать себя!", — заявила Яковлева DNI.RU.
Гроб на лице и надпись "Пустота" на лбу, три шестерки у глаза, розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука… На все это Елена смотрит философски. "Ну есть у мальчика такой изъян — татуировки… Хотя он уже созрел, чтобы их вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть. Я узнавала, сейчас разрабатывают состав, который вводят в татуировку, и он разрушает краску. Надеюсь, этим открытием скоро можно будет воспользоваться", — рассказывала актриса ранее в интервью журналу "Откровения звезд".
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