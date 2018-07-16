Раздевшегося Якубовича отправили на шоу к Гузеевой

Голого Якубовича отправили на шоу к Гузеевой

Темой нового выпуска шоу Елены Малышевой "Жить здорово!" стал вопрос как прожить мужчинам до 120 лет. В ходе передачи выяснилось, что следует регулярно принимать статины, уменьшающие уровень холестерина в крови, пить аспирин и средства по снижению давления. Разумеется, нужно заниматься физическими упражнениями.

В качестве живого примера на шоу появился неизменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович, которому в последний день июля исполнится 73 года. Он рассказал, что за три с половиной года похудел на 20 с лишним килограммов благодаря регулярным физическим нагрузкам — он занимается теннисом. Причем ему настолько нравится этот вид спорта, что он занимается в любое время дня и ночи каждый день.

В конце передачи Валдис Пельш, тоже находящийся в студии, внезапно предложил коллеге раздеться по пояс, чтобы продемонстрировать великолепную форму. Якубовича не пришлось просить дважды. раздевшись за ширмой, шоумен вышел к зрителям и сорвал аплодисменты. Пельш пошутил, что так хорошо выглядят только ведущие Первого канала.

Валдис не удержался и восхищенно сказал: "Я посоветовал бы Леониду Аркадьевичу не одеваться, а сразу идти в программу "Давай поженимся" вот в таком виде…" Елена Малышева немедленно отреагировала, напомнив, что у Леонида Якубовича все прекрасно в личной жизни, а он сам — образец семьянина. Однако Пельш все не унимался. "Ну, почему такое прекрасное тело пропадает?!" — вопросил он, за что немедленно получил удар по груди от Малышевой.