Жених довел до истерики беременную звезду «Дома-2»

Беременную звезду «Дома-2» довели до истерики слова жениха об аборте

Решивший покинуть реалити-шоу Дима Кварацхелия позвал за собой возлюбленную Дану Николенко. При этом парень поставил невесте, которая находится в интересном положении. Жестокое условие.

Для обоих участников "Дома-2" ребенок будет первым и желанным. Однако последний разговор Даны с ведущей телестройки Ольгой Орловой заставляет засомневаться в серьезных намерениях Димы.

Орлова возмущена тем, что девушка согласилась уйти за женихов в своем положении, поскольку у влюбленных нет материальной возможности обеспечить будущую семью вместе с малышом. Орлова спросила, об этом ли мечтала Николенко, передает Dom2life.ru.

"Мы хоть здесь тебя как-то сможем защитить. Дана, нельзя уходить. Вы что будете там свежим воздухом питаться?" — недоумевает ведущая.

Участница "Дома-2" попыталась оправдать возлюбленного его обещаниями и уверениями в финансовой состоятельности.

На это Орлова сделала "ход конем". Она рассказала Николенко, что Кварацхелия поставил ей жестокое условие.

"Он психанул, когда ты думала уходить, и сказал: "Не хочет идти за мной, пусть аборт делает!" Это что вообще такое?", — сказала ведущая.

После этих слов Дана разрыдалась в голос.

Ранее Дима говорил о том, что его родители пришли в восторг от радостной новости о беременности будущей невестки. По словам парня, к Дане они относятся очень хорошо.