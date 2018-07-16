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Жених довел до истерики беременную звезду «Дома-2»
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Беременную звезду «Дома-2» довели до истерики слова жениха об аборте 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/melaniko14
Решивший покинуть реалити-шоу Дима Кварацхелия позвал за собой возлюбленную Дану Николенко. При этом парень поставил невесте, которая находится в интересном положении. Жестокое условие.
Для обоих участников "Дома-2" ребенок будет первым и желанным. Однако последний разговор Даны с ведущей телестройки Ольгой Орловой заставляет засомневаться в серьезных намерениях Димы.
Орлова возмущена тем, что девушка согласилась уйти за женихов в своем положении, поскольку у влюбленных нет материальной возможности обеспечить будущую семью вместе с малышом. Орлова спросила, об этом ли мечтала Николенко, передает Dom2life.ru.
"Мы хоть здесь тебя как-то сможем защитить. Дана, нельзя уходить. Вы что будете там свежим воздухом питаться?" — недоумевает ведущая.
Участница "Дома-2" попыталась оправдать возлюбленного его обещаниями и уверениями в финансовой состоятельности.
На это Орлова сделала "ход конем". Она рассказала Николенко, что Кварацхелия поставил ей жестокое условие.
"Он психанул, когда ты думала уходить, и сказал: "Не хочет идти за мной, пусть аборт делает!" Это что вообще такое?", — сказала ведущая.
После этих слов Дана разрыдалась в голос.
Ранее Дима говорил о том, что его родители пришли в восторг от радостной новости о беременности будущей невестки. По словам парня, к Дане они относятся очень хорошо.
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