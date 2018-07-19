Дочь Задорнова вышла из тени

В трейлере фильма НТВ «Неожиданный Задорнов» появились вдова сатирика Елена Бомбина и его дочь Елена, которые раньше «старались держаться в тени». Как отмечают «Дни.ру», дочь Задорнова уже оценили зрители.
По их мнению, девушка «чудо как хороша и даже сексуальна». По версии издания, пользователей привлекло декольте дочери сатирика.
пресс-служба
Задорнов скончался в ноябре 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания. СМИ писали, что все имущество он поделил между первой, второй женой и дочерью.
Друг семьи рассказывал «Комсомольской правде», что девушка отказывается от наследства, так как Задорнов хотел «все распродать». Он считал, что дети должны «пробиваться сами». Сатирик, по словам друга, купил дочери дом на Мальте и квартиру в Москве.