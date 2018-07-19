Сексуальная дочь Задорнова вышла из тени

В трейлере фильма НТВ «Неожиданный Задорнов» появились вдова сатирика Елена Бомбина и его дочь Елена, которые раньше «старались держаться в тени». Как отмечают «Дни.ру», дочь Задорнова уже оценили зрители.

По их мнению, девушка «чудо как хороша и даже сексуальна». По версии издания, пользователей привлекло декольте дочери сатирика.

пресс-служба

Задорнов скончался в ноябре 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания. СМИ писали, что все имущество он поделил между первой, второй женой и дочерью.