Виктория Дайнеко ходит к психотерапевту

Виктория Дайнеко призналась, что ходит к психотерапевту

31-летняя поп-исполнительница, как и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, ходит на консультации к психотерапевтам. Ни для кого не секрет, что творческая профессия и гастрольная деятельность отнимают у любимцев публики все силы и энергию. Справиться с затяжными депрессиями и переживания звездам сцены помогают эксперты в области психологии.

«Я регулярно посещаю психотерапевта, чтобы на печаль не оставалось времени!» — говорит артистка.

Ранее Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о возобновлении отношений с Алексеем Воробьевым . Еще в начале декабря 2017 года на страницах светских хроник писали о бурном романе Виктории Дайнеко и прославленного хоккеиста, защитника клуба «Салават Юлаев» Григория Панина . Однако позже сама певица опровергла эту информацию.

«Друзья, не ведитесь на провокации. Я на данный момент свободная девушка, к счастью или сожалению ни с кем не встречаюсь», — написала в своем микроблоге Дайнеко, отметив, что с Григорием Паниным ее связывают исключительно дружеские отношения.

Чего нельзя сказать об отношениях певицы с бывшим мужем Дмитрием Клейманом , от которого в 2015 году артистка родила дочку Лидию.

После развода супруги так и не пришли к примирению. Пара распалась летом 2017 года, когда их общей дочке едва исполнилось два года.

Недавним видеороликом певица смогла заинтриговать поклонников, спровоцировав слухи о возобновлении романа с Алексеем Воробьевым. Слухи об отношениях пары ходили еще в 2011 году, однако уже в 2014-м фанаты с нетерпением ждали, когда Дайнеко объявит о свадьбе с Клейманом.