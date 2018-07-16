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Появились фото роскошного особняка МакSим
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Появились фотографии роскошного особняка певицы МакSим 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro сообщала ранее, что 35-летняя певица МакSим некоторое время назад объявила о прекращении музыкальной деятельности. У Марины Абросимовой (настоящее имя певицы — прим.ред.) появились проблемы со здоровьем: головные боли и шум в ушах. По словам представительницы артистки, на лечение певицы может уйти примерно шесть месяцев. Пока ее состояние стабильное и большую часть времени она проводит с детьми в загородном особняке.
РУСЛАН ВОРОНОЙ EG.RU
МакSим воспитывает девятилетнюю дочь Александру от первого брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а также трехлетнюю дочь Марию от второго мужа бизнесмена Антона Петрова, с которым развелась в 2015 году. Певица души не чает в детях, поэтому в доме для малышей созданы все удобства. В двухэтажном особняке есть даже камин, а на территории рядом расположена собственная детская игровая площадка, чем особенно гордится артистка. На снимках видно, что она владеет огромной территорией, на которой расположен еще один гостевой дом и, по всей видимости, летняя кухня.
Сейчас МакSим не планирует уезжать за границу. Как Лариса Гузеева и Иван Ургант, она отдыхает в своих апартаментах в полном спокойствии. Соседи звезды рассказали, что сейчас она всеми методами пытается справиться с недугом. Певица прибегла к нетрадиционной медицине, а также возлагает надежду на веру. Уже несколько лет у нее есть духовный наставник игумен Лука из Спасо-Преображенского Пронского монастыря под Рязанью. Артистка часто к нему приезжает на службу, а также изучает курс «Основы православной теологии и культуры». Батюшка верит, что Марина скоро исцелится и снова будет здорова, сообщает EG.ru.
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