У Депардье нашли долги в России

У Депардье нашли долги в Саранске

Французский актер Жерар Депардье накопил задолженность по налогам в Саранске . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Саранские судебные приставы возбудили производство в отношении Депардье 13 июня, но прекратили 28 июня, так как не смогли взыскать с него долги.

Размер задолженности актера не уточняется.

В 2016 году актер открыл в Саранске обновленный кинотеатр «Россия» и культурный центр своего имени. Там он произнес речь и заявил, что «горд тем, что живет в Саранске». СМИ писали, что Депардье прописан в Саранске и состоит там на налоговом учете.