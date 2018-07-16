Ещё
У Депардье нашли долги в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

У Депардье нашли долги в Саранске 

Рамблер 3 часа назад
Французский актер Жерар Депардье накопил задолженность по налогам в Саранске. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Саранские судебные приставы возбудили производство в отношении Депардье 13 июня, но прекратили 28 июня, так как не смогли взыскать с него долги.
Размер задолженности актера не уточняется.
В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему пятикомнатную квартиру в Грозном.
В 2016 году актер открыл в Саранске обновленный кинотеатр «Россия» и культурный центр своего имени. Там он произнес речь и заявил, что «горд тем, что живет в Саранске». СМИ писали, что Депардье прописан в Саранске и состоит там на налоговом учете.
Комментарии16  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу312
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным63
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»211
Туринская плащаница оказалась подделкой347
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение