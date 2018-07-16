Меня чуть не прибили. Ахеджакова о неудачном спектакле

Еле вырвавшаяся Ахеджакова: Меня чуть не прибили

Недавно прославленная артистка Лия Ахеджакова отметила 80-летие. В честь круглой даты актриса дала откровенное интервью.

Лия Ахеджакова считает, что ей повезло — ни один спектакль и ни один фильм с ее участием не был запрещен или похоронен на полке.

"Как меня несло замечательно. И каждый фильм, каждый спектакль выходил в самое вовремя, более чем вовремя. Вот так мне в жизни жутко повезло. И Петрушевская, и Виктюк, и Рязанов — вот это все, что у меня есть", — убеждена актриса.

К слову, вначале спектакль режиссера Романа Виктюка по произведению Людмилы Петрушевской "Квартира Коломбины" был воспринят зрителями в штыки. Игравшую в нем Лию Ахеджакову буквально освистали и пристыдили.

"Ползала свистели, хлопали стульями, кричали "позор!", ушли. Ползала осталось. Я тоже пыталась за сцену удрать, но мне Виктюк каждый раз толкал — и я снова шла. И мы с Гариком Леонтьевым при свисте, при криках! И я вышла со служебного входа, и там стояла толпа, и мне говорили: "Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса. Как вы можете такое играть?" Вы можете себе представить?" — рассказала Ахеджакова.

По мнению артистки, такая бурная реакция была потому, что люди еще не понимали смыслов, заложенных в постановку. Однако вскоре спектакль стал бешено популярным.