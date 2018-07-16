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Меня чуть не прибили. Ахеджакова о неудачном спектакле
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Еле вырвавшаяся Ахеджакова: Меня чуть не прибили 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Недавно прославленная артистка Лия Ахеджакова отметила 80-летие. В честь круглой даты актриса дала откровенное интервью.
Лия Ахеджакова считает, что ей повезло — ни один спектакль и ни один фильм с ее участием не был запрещен или похоронен на полке.
"Как меня несло замечательно. И каждый фильм, каждый спектакль выходил в самое вовремя, более чем вовремя. Вот так мне в жизни жутко повезло. И Петрушевская, и Виктюк, и Рязанов — вот это все, что у меня есть", — убеждена актриса.
К слову, вначале спектакль режиссера Романа Виктюка по произведению Людмилы Петрушевской "Квартира Коломбины" был воспринят зрителями в штыки. Игравшую в нем Лию Ахеджакову буквально освистали и пристыдили.
"Ползала свистели, хлопали стульями, кричали "позор!", ушли. Ползала осталось. Я тоже пыталась за сцену удрать, но мне Виктюк каждый раз толкал — и я снова шла. И мы с Гариком Леонтьевым при свисте, при криках! И я вышла со служебного входа, и там стояла толпа, и мне говорили: "Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса. Как вы можете такое играть?" Вы можете себе представить?" — рассказала Ахеджакова.
По мнению артистки, такая бурная реакция была потому, что люди еще не понимали смыслов, заложенных в постановку. Однако вскоре спектакль стал бешено популярным.
"Начался аврал, на этот спектакль нельзя было попасть. Но в то время, я еще помню, что мы играли "Стену" Саши Галина, я выходила из зала, и меня чуть не прибили зрители. Я попозже выходила, минут через тридцать. Чуть не прибили! Меня поймали. Это был шефский спектакль. И уже некоторые, так водится, меня в правых этих дверях, откуда я с куклой выходила, поймали. Не били, но достали так! Кто-то все время меня дергал, кто-то меня… Понимаете, я еле вырвалась на сцену. И тоже свистели, свистели", — поведала Лия Ахеджакова в радиопередаче "Культурный шок".
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