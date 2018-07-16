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Его крики адски раздражают. Отчим-качок о внуке Шукшиной
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Отчим-качок о внуке Шукшиной: Его крики адски раздражают 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Стало известно, с кем встречается 20-летняя Фрейя Зильбер, уроженка Барнаула, родившая сына наследнику Марии Шукшиной. После того, как ДНК-тест оказался положительным, новоиспеченный отец не проявляет инициативы в воспитании малыша, зато выяснилось, что за него это делает посторонний мужчина.
После разрыва с сыном Марии Шукшиной Макаром Касаткиным Фрейя Зильбер не страдает в одиночестве. С недавних пор девушка публикует фотографии и видео в своем Instagram, на которых представлена в обществе мускулистого мужчины. Заинтересованная общественность начала гадать, с кем проводит дни 20-летняя Фрейя. Журналисты сумели разговорить Зильбер.
vk.com/motivationisbullshit
Оказывается, новым возлюбленным девушки стал 21-летний бодибилдер Никита Костюченков. По словам самой Фрейи, они знакомы более двух лет, однако лишь недавно начали встречаться. зильбер и Костюченков встретились в Сети.
"Общение завязалось в Инстаграме. Меня совершенно не смущает, что у Фрейи есть трехмесячный малыш и что он от другого мужчины. С Марком-Адамом сразу же поладил — симпатичный паренек. Иногда только его крики адски раздражают… Но думаю, с другим карапузом я бы вообще не справился", — цитирует любовника Зильбер Starhit.
Репортеры выяснили, что Костюченков служил в армии, а теперь всерьез занимается паурлифтингом. На его счету много соревнований. Сейчас, поддавшись веянию моды, Никита завел канал в YouTube, где дает советы, как быстро привести тело в форму. А еще в интернете можно найти фотографии Никиты Костюченкова в стиле ню. Кстати, в Сети он себя называет Никитой Малиной.
Напомним, Фрейя Зильбер стала известной на всю страну после того, как появилась на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" с заявлением, что родила от сына Марии Шукшиной и теперь намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства.
На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в показушности и работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки. Примечательно, что Мария сама обнародовала эти данные и высказала желание воспитывать мальчика в их семье, но только с разрешения Фрейи.
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