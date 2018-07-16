Шнурова потребовали запретить

В очередной раз новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей выступил против группы «Ленинград». Как считают православные активистов, Сергей Шнуров — «это продуманный масштабный проект по разрушению нравственности». Они считают, что закон о мате нужно ужесточить, а Сергея Шнурова обязать понести ответственность за свои композиции. Они также обратили внимание, что музыканта поддерживают крупные операторы связи, а также некоторые телеканалы. В связи с этим активисты опубликовали открытое письмо к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.
«После концертов группировки «Ленинград» видеоролики с нецензурной бранью заполняют социальные сети и становятся доступными для несовершеннолетних, — говорится в письме. — Несмотря на наши обращения в Роскомнадзор в 2016 году по размещению материалов, содержащих нецензурную брань в видеоблоге «группировки „Ленинград“, внесенном в реестр крупных блогов, никаких мер принято не было. Очевидно, какую личность воспитывают песни руководителя группы С. Шнурова „Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком“, „В Питере — пить“ и им подобные. Мы согласны с учёными и общественными деятелями, которые говорят, что мат способствует уничтожению среды обитания русского народа».
— Письмо это выстрадано, — рассказал сайту kp.ru Иван Квасницкий, один из авторов обращения. — Нас поддержали соратники с Москвы, Тюмени, Омска и Питера. Так что проблема не местечковая. Нужен срочно новый закон о культуре! Старый — от 1992 года, как показывается практика, явно не отвечает современным вызовам и реалиям.