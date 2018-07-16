Садальский высмеял союз Васильевой и Сердюкова

Сердюкова. Скандально известный актер Станислав Садальский , часто использующий Инстаграм для выражения своей гражданской позиции, опубликовал коллаж с фото Васильевой

Так актер отреагировал на новость о свадьбе чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. Садальский заметил, если влюбленные правда расписались, то им остается пожелать любви и прокричать "горько!". Актер отметил, что ему хочется получать больше подобных приятных известий.

Садальский иронично заметил, что Сердюков долго ждал Васильеву, намекая на то, что женщину арестовали за проведение ряда афер. Актер назвал молодоженов "предприимчивыми" и "талантливыми" людьми, а также выразил надежду, что их дети вырастут честными и тоже станут министрами.