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Лепс оконфузился с фонограммой
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Лепс оконфузился с фонограммой во время выступления 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Накладка произошла во время выступления певца на свадьбе Эмина Агаларова.
У певца Григория Лепса во время выступления на свадьбе российского предпринимателя и музыканта Эмина Агаларова произошла накладка с фонограммой. Видео с мероприятия опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, что Лепс начал петь после того, как заиграла фонограмма с его голосом.
Пользователи Сети сразу же заметили конфуз.

Эмин, Лепс, Тимати. #звезды @eminofficial @gvleps @timatiofficial

Публикация от  Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer)

«Лепс халявит, просто открывает рот под минус», — заметил один подписчик.
«Зачем под фанеру то?», — спросил другой.
В данный момент видео набрало более 174 тысяч просмотров и более 20 комментариев.
Ранее стало известно, что Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. Торжество прошло без журналистов и в кругу самых близких.
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