Лепс оконфузился с фонограммой

Накладка произошла во время выступления певца на свадьбе Эмина Агаларова.
У певца Григория Лепса во время выступления на свадьбе российского предпринимателя и музыканта Эмина Агаларова произошла накладка с фонограммой. Видео с мероприятия опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, что Лепс начал петь после того, как заиграла фонограмма с его голосом.
Пользователи Сети сразу же заметили конфуз.
«Лепс халявит, просто открывает рот под минус», — заметил один подписчик.
«Зачем под фанеру то?», — спросил другой.
В данный момент видео набрало более 174 тысяч просмотров и более 20 комментариев.
Ранее стало известно, что Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. Торжество прошло без журналистов и в кругу самых близких.