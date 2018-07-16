Лепс не успел за фонограммой

Лепс оконфузился с фонограммой во время выступления

Накладка произошла во время выступления певца на свадьбе Эмина Агаларова

У певца Григория Лепса во время выступления на свадьбе российского предпринимателя и музыканта Эмина Агаларова произошла накладка с фонограммой. Видео с мероприятия опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что Лепс начал петь после того, как заиграла фонограмма с его голосом.

«Лепс халявит, просто открывает рот под минус», — заметил один подписчик.

«Зачем под фанеру то?», — спросил другой.

В данный момент видео набрало более 174 тысяч просмотров и более 20 комментариев.

Ранее стало известно, что Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. Торжество прошло без журналистов и в кругу самых близких.