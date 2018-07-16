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Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
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Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на «Евровидение» Рогожина 

Дни.ру 2 часа назад
Сергей Рогожин стал известен благодаря участию в группах "АукцЫон" и "Форум". Он был финалистом "Песни-88", обладателем "Гран-при" и приза зрительских симпатий фестиваля "Шлягер-92". Но потом как-то постепенно пропал с экранов. Поэтому появившись в одном из концертов фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", вызвал логичный интерес. Корреспондент Dni.Ru пообщался с музыкантом.
Сергей, Вы сегодня не входите в обойму постоянно гастролирующих артистов А как зарабатываете на жизнь?
Я являюсь директором швейцарской международной финансовой консалтинговой компании. Начал заниматься бизнесом 19 лет назад, и он оказался успешным. Сегодня я так все хорошо выстроил, что могу дистанционно управлять всем и не ходить каждый день в офис.
Получается, что музыка осталась для вас лишь как хобби?
На сцену я выхожу регулярно, даю по 5-6 концертов в месяц, мне хватает. Потому что я занимаюсь творчеством, а не чесом, не шоу-бизнесом. Победил, например, на фестивале романсов на телеканале "Культура". Сейчас буду сниматься там в новогоднем концерте. Знаете, я сам никуда не лезу, куда приглашают, туда и иду. Да и не хочется мне быть постоянно быть на плаву.
Сегодня у артистов то и дело появляются какие-то тайные внебрачные дети. Признайтесь, с вами такое может случиться?
Я надеюсь, что нет. Когда я гастролировал с группой "Форум", у нас было по 4 двухчасовых концерта в день. Уверяю вас: когда отработаешь столько, то уже ни о чем больше не думаешь, никакого секса не хочется.
Многие артисты мечтают выступить на "Евровидении". А вы стремились на этот конкурс когда-либо?
Да, в 1996 году я участвовал в национальном отборе на этот конкурс (певец с "Терем-квартетом" представлял песню "Играй, судьба" — Прим. ред.). Но победу там одержал Андрей Косинский. Меня зарубила Алла Пугачева, которая возглавляла жюри. Она меня любит, но является человеком очень принципиальным. И посчитала, что песня — а это именно конкурс песни, а не исполнителей! — не показалась достойной. Она сказала, что эта композиция не пройдет и даже нет смысла ее заявлять.
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