Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»

Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на «Евровидение» Рогожина

Сергей Рогожин стал известен благодаря участию в группах "АукцЫон" и "Форум". Он был финалистом "Песни-88", обладателем "Гран-при" и приза зрительских симпатий фестиваля "Шлягер-92". Но потом как-то постепенно пропал с экранов. Поэтому появившись в одном из концертов фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске ", вызвал логичный интерес. Корреспондент Dni.Ru пообщался с музыкантом.

Сергей, Вы сегодня не входите в обойму постоянно гастролирующих артистов А как зарабатываете на жизнь?

Я являюсь директором швейцарской международной финансовой консалтинговой компании. Начал заниматься бизнесом 19 лет назад, и он оказался успешным. Сегодня я так все хорошо выстроил, что могу дистанционно управлять всем и не ходить каждый день в офис.

Получается, что музыка осталась для вас лишь как хобби?

На сцену я выхожу регулярно, даю по 5-6 концертов в месяц, мне хватает. Потому что я занимаюсь творчеством, а не чесом, не шоу-бизнесом. Победил, например, на фестивале романсов на телеканале "Культура". Сейчас буду сниматься там в новогоднем концерте. Знаете, я сам никуда не лезу, куда приглашают, туда и иду. Да и не хочется мне быть постоянно быть на плаву.

Сегодня у артистов то и дело появляются какие-то тайные внебрачные дети. Признайтесь, с вами такое может случиться?

Я надеюсь, что нет. Когда я гастролировал с группой "Форум", у нас было по 4 двухчасовых концерта в день. Уверяю вас: когда отработаешь столько, то уже ни о чем больше не думаешь, никакого секса не хочется.

Многие артисты мечтают выступить на "Евровидении". А вы стремились на этот конкурс когда-либо?