Билан сделал неожиданное признание

Билан отказался от детей

На своей странице в Instagram певец Дима Билан признался подписчикам, что не планирует заводить детей по меньшей мере до 40 лет. Он отметил, что ему с лихвой хватило заботы о сестре.

Дима Билан поделился со своими поклонниками вдумчивым текстом о разнице между жизнью в крупном мегаполисе и на природе. Он отметил, что спор о том, где именно жить лучше начался у него в голове еще в раннем детстве и продолжается до сих пор.

Певец признался, что пример отца показал ему, что возможность остаться наедине с природой — это, возможно, следующее по важности после создания семьи. "Уходил наполняться, разговаривать о том, о чем не поговоришь ни с каким человеком, чтобы потом, наполнившись, рассказать о своих открытиях своим детям, миру! Так я понимаю сейчас его! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — вспомнил Дима Билан.

"Я не планирую детей!", — выпалил певец. Чтобы компенсировать экспрессию заявления с тремя восклицательными знаками он добавил: "Хотя бы до 40 лет". Отметим, от заветной цифры Диму Билана отделяют четыре года.

Кроме того, он признался, что "был в шаге" от продолжения рода, однако пока певец не готов брать ответственность за новую жизнь. "Не хочу пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим "Я" знакомить с несовершенствами этого периода, пока!", — подчеркнул Дима Билан.

Он добавил, что "назнался ранней ответственности за сестренку". Также певец добавил, что счастлив в своем нынешнем состоянии, когда он исследует мир и стремится узнать и понять его законы.