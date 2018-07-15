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Билан отказался от детей из-за сестры
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Билан отказался от детей 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
На своей странице в Instagram певец Дима Билан признался подписчикам, что не планирует заводить детей по меньшей мере до 40 лет. Он отметил, что ему с лихвой хватило заботы о сестре.
Дима Билан поделился со своими поклонниками вдумчивым текстом о разнице между жизнью в крупном мегаполисе и на природе. Он отметил, что спор о том, где именно жить лучше начался у него в голове еще в раннем детстве и продолжается до сих пор.
Певец признался, что пример отца показал ему, что возможность остаться наедине с природой — это, возможно, следующее по важности после создания семьи. "Уходил наполняться, разговаривать о том, о чем не поговоришь ни с каким человеком, чтобы потом, наполнившись, рассказать о своих открытиях своим детям, миру! Так я понимаю сейчас его! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — вспомнил Дима Билан.
"Я не планирую детей!", — выпалил певец. Чтобы компенсировать экспрессию заявления с тремя восклицательными знаками он добавил: "Хотя бы до 40 лет". Отметим, от заветной цифры Диму Билана отделяют четыре года.
Кроме того, он признался, что "был в шаге" от продолжения рода, однако пока певец не готов брать ответственность за новую жизнь. "Не хочу пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим "Я" знакомить с несовершенствами этого периода, пока!", — подчеркнул Дима Билан.
Он добавил, что "назнался ранней ответственности за сестренку". Также певец добавил, что счастлив в своем нынешнем состоянии, когда он исследует мир и стремится узнать и понять его законы.
"Но в одном я был всегда одинаков — это в том, что был и остаюсь ворчливым занудой)), всегда звали дедом с 3 х лет, не легким был, но в то же время живущим в абсолютном хаусе с образным мышлением, семантикой и метафорами, в котором всегда -всегда находил логику и порядок…!", — заключил свои рассуждения Дима Билан.
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