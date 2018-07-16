С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте

Бритни Спирс показала грудь на концерте

Певица Бритни Спирс во время выступления в рамках тура Piece of Me «случайно обнажила сосок», исполняя песню Do Somethin. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Издание отмечает, что Спирс решила поправить верх своего костюма, после чего ее грудь «слегка оголилась». Один из зрителей снял этот момент на видео.

Певица решила допеть до конца, не заботясь об оголенной груди, что в Сети сочли «либо высшей степенью профессионализма, либо самым смешным поступком в мире».

У Бритни Спирс нередко случаются конфузы с гардеробом. Так, в 2016 году во время выступления на шоу Piece of Me в Лас-Вегасе у нее расстегнулся лифчик. Певице пришлось закрывать грудь руками, пока танцоры помогали ей закрепить топ.