Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью

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Борис Щербаков 12 лет борется с раком 

Дни.ру 1 час назад
Знаменитый российский актер и телеведущий Борис Щербаков на протяжении 12 лет борется с раком, который был диагностирован его жене Татьяне Бронзовой. О поддержке мужа она рассказала в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1".
На телеканале "Россия 1" вышел очередной выпуск программы "Привет, Андрей" с Андреем Малаховым, посвященный секс-символам СССР. Поговорить об актерах-красавцев пригласили их жен. Среди них была и Татьяна Бронзова, которая уже на протяжении 45 лет счастлива в браке с Борисом Щербаковым.
В 2006 году Татьяне Бронзовой был поставлен диагноз рак. "Я уже несколько лет тяжело больна. Рак есть рак", — отметила в эфире она. Однако борется со страшной болезнью она не одна. "Муж очень обо мне заботится. Боря это мои руки, ноги, мои глаза, без него я просто не мыслю свою жизнь", — подчеркнула супруга Бориса Щербакова.
Она призналась, что искра в их отношениях была заметна с первой же встречи, когда актер в шуточной форме прямо с порога предложил ей жить вместе. Его ухаживания продлились год, прежде чем Татьяна Бронзова развелась с первым мужем и у них начался роман.
Также она рассказала, что за 45 лет совместной жизни у Бориса Щербакова случались увлечения на стороне. однако она всегда находила в себе силы простить мужа. "Конечно я переживала, конечно я это все проживала не так просто, потому что я об этом узнавала случайно и тогда у нас бывали конфликты. Но помогает простить любовь. Я его очень люблю", — подчеркнула Татьяна Бронзова.
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