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Семенович обратилась к хейтерам
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Анна Семенович разделась назло хейтерам 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Instagram
Певица и актриса Анна Семенович опубликовала очередное фото в купальнике без макияжа и обратилась к хейтерам
Несмотря на то, что обладательницу пышных форм часто упрекают в любви к слишком откровенным нарядам, сама Семенович не собирается менять стиль. Актриса уверена, что любовь к себе — главное в жизни, поэтому она не обращает внимание на обидчиков.
Главное, за чем следит девушка — за душевным спокойствием и удовлетворенностью. Часто Семенович обращается к себе с вопросом "нравится ли ей то, что она делает". Если ответ отрицательный, девушка продолжает искать причину и старается разобраться вопросе.
Фото в купальнике Семенович сделала специально для своих хейтеров, чтобы они смогли в очередной раз обсудить ее не идеальную фигуру и получить от этого удовольствие. Артистка напомнила, что осуждение других людей отнимает энергию, поэтому нужно быть внимательным к тому, что происходит.
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