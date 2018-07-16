Собчак похвасталась кольцом за 50 миллионов 

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram фотографию с кольцом стоимостью как минимум в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «СтарХит».
Собчак сфотографировала свою руку с кольцом на фоне билета в Большой театр. «Фото „Рука театралки“, — так подписала она снимок.
По данным „СтарХита“, большой синий камень в кольце — очень редкий турмалин параиба.
Интернет-пользователи не поверили, что кольцо принадлежит Собчак, и предположили, что она взяла его напрокат.
Некоторые комментаторы обратили внимание, что похожее кольцо есть у балерины Анастасии Волочковой.
„У Волочковой перстень отжали…“ — написала @svetlana_0p_18mу.
Пользователи предположили, что Собчак могла позаимствовать кольцо у балерины.
»Да что у Волочковой может быть, стекляшка с алиэкспресс, вот у Ксении я поверю, что действительно параиба», — написал один из комментаторов.