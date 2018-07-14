Ещё
Шнурова заметили на отдыхе с подругой Матильды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнурова приметили на отдыхе с новой спутницей 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Поклонники обратили внимания на новые фотографии Сергея Шнурова с отдыха в Италии, на которых он предстал в компании с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Пользователи Сети предположили, что лидер группы "Ленинград" закрутил новый роман после расставания с женой Еленой Мозговой (Матильдой).
Одним из самых громких событий в светской жизни России последнего времени можно назвать расставание Сергея Шнурова и его жены Матильды. При этом бывшие возлюбленные неохотно делятся подробностями произошедшего, что провоцирует самые безумные слухи и сплетни об обстоятельствах разрыва.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on 

Не успели пользователи Сети вдоволь обсудить свои мысли о том, кто именно и по какой причине стал инициатором развода, как Сергей Шнуров подкинул любителям свежих сплетен новый повод для разговоров. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал несколько снимков с отдыха в Италии.
Судя по фотографиям и видео, музыкант пребывает в отличном расположении духа. На одной из записей он и вовсе пустился в пляс. Поклонники обратили внимание на женский смех за кадром, тут же предположив, что таинственная спутница — новый предмет воздыханий Сергея Шнурова.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on 

Впрочем, никакой интриги в том, в компании с кем поехал отдохнуть лидер группы "Ленинград", не было. Музыкант не стал скрывать, что по солнечному Апеннинскому полуострову он поехал вместе с друзьями, среди которых была и предпринимательница Ника Белоцерковская.
Такое объяснение оказалось для пользователей Сети недостаточным. Они сочли, что между музыкантом и бизнес-леди могли возникнуть романтические чувства, которые пара решила пока не афишировать. Отметим, никаких официальных подтверждений этих слухов пока не появлялось.
Дни.ру: последние новости
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала Бородину поздравили с беременностью Обожжено пол тела: российская актриса попала в реанимацию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым оказался на грани природной катастрофы165
Путина не захотели видеть в Париже613
Киевляне в ужасе от странных меток в домах40
Сердюков женился на Васильевой517
Кадыров оправдался за казнь чеченок15
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение