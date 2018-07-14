Бородину поздравили с беременностью

Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram провокационное видео, на котором она поглаживает округлившийся живот. Ведущая добавила, что ее спели же поздравить с беременностью.

Поклонники Ксении Бородиной не поверили своим глазам, когда видели один из ее снимков с отдыха. Некоторые пользователи Сети разглядели у нее округлившийся живот и тут же поспешили поздравить ее с беременностью.

Слухи в самом их зародыше подавила сама Ксения Бородина. Она опубликовала видео, на котором лежит и поглаживает заметно увеличившийся живот. Ролик кончается неожиданно — ведущая хлопает по животу и он неожиданно исчезает.

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Jul 14, 2018 at 6:18am PDT

"Когда тебя поздравили с беременностью, а у тебя всего лишь купальник надулся)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраняются. — Прим. ред.)", — объяснила казус она.

Подписчики по достоинству оценили чувство юмора Ксении Бородиной.

"Само рассосалось", "ой не могу", "Прикольно!", "Тебе идет беременность", "Юмористка", — делились своими впечатлениями комментаторы.

Ксения замужем за дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым . Пара воспитывает дочь Бородиной от первого брака Марусю и общую — Теону.