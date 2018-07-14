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Бородину поздравили с беременностью
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Бородину поздравили с беременностью 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: ТАСС
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram провокационное видео, на котором она поглаживает округлившийся живот. Ведущая добавила, что ее спели же поздравить с беременностью.
Поклонники Ксении Бородиной не поверили своим глазам, когда видели один из ее снимков с отдыха. Некоторые пользователи Сети разглядели у нее округлившийся живот и тут же поспешили поздравить ее с беременностью.
Слухи в самом их зародыше подавила сама Ксения Бородина. Она опубликовала видео, на котором лежит и поглаживает заметно увеличившийся живот. Ролик кончается неожиданно — ведущая хлопает по животу и он неожиданно исчезает.
"Когда тебя поздравили с беременностью, а у тебя всего лишь купальник надулся)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраняются. — Прим. ред.)", — объяснила казус она.
Подписчики по достоинству оценили чувство юмора Ксении Бородиной.
"Само рассосалось", "ой не могу", "Прикольно!", "Тебе идет беременность", "Юмористка", — делились своими впечатлениями комментаторы.
Ксения замужем за дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает дочь Бородиной от первого брака Марусю и общую — Теону.
"Для девочек я становлюсь лучше с каждым днем, чтобы показывать им пример. Они — моя жизнь. А в браке с Курбаном многое поменялось, например, мое мировоззрение и взгляды на отношения. Я благодарна ему за это", — призналась Бородина.
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