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Российскую актрису увезли с ожогами половины тела
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Российскую актрису госпитализировали с ожогами 50% тела 

Рамблер 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Марианна Рубинчик была госпитализирована в реанимацию подмосковной больницы. У нее обожжено около 51% тела — пострадали лицо, шея, руки, сообщает Рен ТВ.
Причиной трагедии стало то, что актриса уснула с сигаретой на своей даче в Ленинском районе области.
Сейчас Рубинчик перевели в одну из столичных клиник.
Актрисе 44 года. Она закончила ВГИК (мастерская С. А. Соловьева и В. Д.Рубинчика, актерско-режиссерский факультет). Дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой.
Известна по фильмам «Старые долги», «Черный клоун», «Нанкинский пейзаж», сериалу «Час Волкова».
Комментарии56  Ещё 5 источников 
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