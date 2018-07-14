Российскую актрису увезли с ожогами половины тела

Российскую актрису госпитализировали с ожогами 50% тела

Причиной трагедии стало то, что актриса уснула с сигаретой на своей даче в Ленинском районе области.

Сейчас Рубинчик перевели в одну из столичных клиник.

Актрисе 44 года. Она закончила ВГИК (мастерская С. А. Соловьева и В. Д.Рубинчика, актерско-режиссерский факультет). Дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой.

Известна по фильмам «Старые долги», «Черный клоун», «Нанкинский пейзаж», сериалу «Час Волкова».