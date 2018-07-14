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Звезде «Битвы экстрасенсов» стало хуже
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Звезде «Битвы экстрасенсов» с изуродованным лицом стало хуже 

Дни.ру 19 минут назад
Фото: Instagram
Звезда популярного мистического шоу на ТНТ "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева находится в тяжелом состоянии после операции по исправлению носовой перегородки. Экстрасенс решилась на хирургическое вмешательство после того, как предыдущий специалист буквально изуродовал ей лицо.
Историей о неудачной операции на носу и попытках исправить полученный результат Фатима Хадуева поделилась со своими подписчиками в Instagram. Экстрасенс призналась, что сейчас доверила себя в руки настоящего профессионала, а позже в коротком сообщении рассказала своим поклонникам об успешном завершении медицинской процедуры.
Пользователи Сети выразили звезде "Битвы экстрасенсов" свою моральную поддержку. Однако некоторым из них показалось, что она не так активно общается с подписчиками, как прежде, и забеспокоились о состоянии экстрасенса. Оказалось, что после операции Фатима Хадуева почувствовала себя хуже и ей требуется время для восстановления.
"Пока Фатима не в состоянии разговаривать, но отметила, что чувствует любовь и поддержку многочисленных поклонников и учеников. Сейчас ей тяжело", — цитирует StarHit представителя экстрасенса.
Несмотря на это, добавила она, экстрасенс чувствует поддержку своих поклонников и благодарна им за это.
"Как мне известно, в детстве Фатима занималась спортом, получила травму, у нее была необходимость сделать операцию. Не косметическую, а для здоровья", — объяснила помощница звезды "Битвы экстрасенсов".
Напомним, ранее Фатима Хадуева рассказывала своим подписчикам о том, что вот уже несколько месяцев ее преследуют боли после неудачной операции по исправлению носовой перегородки. Тот хирург, который проводил первоначальные манипуляции, разбираться в ситуации не захотел. Более полугода у экстрасенса не проходили отеки, а нос стал менять форму.
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