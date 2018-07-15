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Йоханссон отказалась «стать» трансгендером из-за критики
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Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера из-за критики 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: EPA
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от съемок в фильме «Массажный салон», выход которого намечен на 2019 год. Она должна была сыграть трансгендера, но этот выбор вызвал возмущение общественных активистов. Йоханссон опубликовала заявление на ЛГБТ-ресурсе Out.com,
Актриса пояснила, что выходит из участия в проекте из-за возникших этических проблем.
Йоханссон должна была исполнить роль реально существовавшей Джин Мэри Гилл, открывшей в Питтсбурге сеть массажных салонов, которые на самом деле были публичными домами. Гилл при этом позиционировала себя как мужчина.
Выбор гетеросексуальной женщины на эту роль вызвал критику, поскольку ЛГБТ-активисты посчитали, что трансгендеров должны играть трансгендеры, а выбор таких актрис, как Йоханссон, лишает эту категорию людей работы.
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