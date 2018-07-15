Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте

Капитан прогулочной яхты Глеб Ткаченко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию звездных гостей своего судна. Отдохнуть на воде решили актриса Рената Литвинова и певица Земфира.

Певица Земфира приехала в Санкт-Петербург , чтобы выступить в Ледовом дворце. Однако одной только работой посещение Северной столицы не ограничилось, тем более что компанию ей составила Рената Литвинова.

Публикация от Gleb Tkachenko (@drunky_captain) 13 Июл 2018 в 4:17 PDT Фотографию с отдыхающими на яхте близкими подругами на своей странице в Instagram опубликовал Глеб Ткаченко, капитан судна. "Это становится доброй традицией, принимать позитивных, талантливых, неземных @renatalitvinovaofficiall (официальный аккаунт Ренаты Литвиновой в Instagram. — Прим. ред.) и @zemfiralive (официальный аккаунт Земфиры в Instagram. — Прим. ред.) у нас на борту!", — подписал он кадр. Примечательно, что разметила этот снимок у себя и Земфира, которая редко радует поклонников деталями своей жизни вне сцены.

Рената Литвинова также опубликовала в разделе сторис своего аккаунта снимок с яхты, однако на снимке она предстала в одиночестве.

скриншот instagram.com/stories/renatalitvinovaofficiall

Публикация от Земфира • Live (@zemfiralive) 6 Июл 2018 в 1:49 PDT По информации издания StarHit, подруги отправились на речную прогулку до Петергофа . Компанию им составила подруга Ренаты Литвиновой. Отмечается, что стоимость аренды подобного судна составляет свыше 30 тысяч рублей.

Поклонники успели заметить, что почти все свое свободное время Земфира предпочитает проводить в компании Ренаты Литвиновой. Она признавалась, что она единственный близкий человек для нее и этого вполне достаточно.