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Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте
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Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Капитан прогулочной яхты Глеб Ткаченко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию звездных гостей своего судна. Отдохнуть на воде решили актриса Рената Литвинова и певица Земфира.
Певица Земфира приехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить в Ледовом дворце. Однако одной только работой посещение Северной столицы не ограничилось, тем более что компанию ей составила Рената Литвинова.
Фотографию с отдыхающими на яхте близкими подругами на своей странице в Instagram опубликовал Глеб Ткаченко, капитан судна. "Это становится доброй традицией, принимать позитивных, талантливых, неземных @renatalitvinovaofficiall (официальный аккаунт Ренаты Литвиновой в Instagram. — Прим. ред.) и @zemfiralive (официальный аккаунт Земфиры в Instagram. — Прим. ред.) у нас на борту!", — подписал он кадр. Примечательно, что разметила этот снимок у себя и Земфира, которая редко радует поклонников деталями своей жизни вне сцены.
Рената Литвинова также опубликовала в разделе сторис своего аккаунта снимок с яхты, однако на снимке она предстала в одиночестве.
скриншот instagram.com/stories/renatalitvinovaofficiall
По информации издания StarHit, подруги отправились на речную прогулку до Петергофа. Компанию им составила подруга Ренаты Литвиновой. Отмечается, что стоимость аренды подобного судна составляет свыше 30 тысяч рублей.
Поклонники успели заметить, что почти все свое свободное время Земфира предпочитает проводить в компании Ренаты Литвиновой. Она признавалась, что она единственный близкий человек для нее и этого вполне достаточно.
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