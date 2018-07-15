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Поклонники Стоцкой раскритиковали ее фигуру
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Поклонники Анастасии Стоцкой раскритиковали ее фигуру 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Анастасия Стоцкая отправилась отдыхать в Алушту вместе с детьми и подругой. Женщина впервые решилась на отпуск без няни, что помешает ей посетить спортзал и заняться своей фигурой.
Стоит сказать, что это не сильно расстроило артистку. Больше о ее весе беспокоятся подписчики в Инстаграм, которые на фото звезды в купальнике отреагировали неоднозначно. Многим стало интересно, собирается ли Анастасия худеть, все же с момента рождения младшего ребенка прошло уже достаточно времени.
Но Анастасия не собирается отказывать себе в разных вкусностях и заниматься в тренажерном зале до потери сознания. Она охотнее проведет время с детьми, чем будет работать над своим телом, которое ее и так устраивает.
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