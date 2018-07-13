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Бледанс показала знойное фото
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Эвелина Бледанс показала знойное фото 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала знойное фото с накаченным мужчиной в ярких плавках.
На снимке, сделанном на белоснежной яхте, Бледанс лежит в купальнике, а мужчина тянет ее за белый галстук. "Побичуем Блёданс", — прокомментировала снимок сама артистка. Пользователи отметили, что 49-летняя актриса сохранила прекрасную фигуру, а соседство с молодой моделью Сергеем Яковленко пошло ей на пользу.
Некоторые пользователи сказали, что в последнее время Бледанс ведет себя слишком вызывающе, специально соглашается на откровенные фотосессии и провоцирует читателей. Ряд комментаторов заступился за актрису. Читатели отметили, что Эвелина является прекрасной матерью и мастером своего дела, а то, чем она занимается в свободное время, как выражает себя и откровенно показывает снимки поклонникам вызывает уважение.
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