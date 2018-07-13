Ещё
Семья звезды «Дома-2» пережила большое горе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В семью беременной звезды «Дома-2» пришла смерть 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: instagram
В семье Даны Николенко случилось большое горе. Родители девушки потеряли сына.
Трагедия произошла, когда Дана еще не появилась на свет. Ее брат ушел из жизни, когда ему был 21 год. Девушка оказалась в семье поздним ребенком.
"Дана, спустя два выкидыша, родилась. На тот момент маме было 45, а отцу 52, по-моему. Они в ней души не чают, готовы за нее жизнь отдать", — цитирует избранника девушки Диму Кварацхелия Dom2Life.ru. Участники телестройки и сами скоро станут родителями.
Однако сообщить о такой новости родственникам пара долго не решалась. По словам Димы, любая новость для пожилых родителей Даны — некий стресс и шок в силу возраста.
По словам молодого человека, будущие теща и тесть сначала даже не поняли, что станут бабушкой и дедушкой. На лобном месте им позвонила Ольга Орлова, чтобы сообщить радостную новость, поскольку сама Николенко не могла говорить из-за переживаний.
Родители Димы моментально пришли в восторг от радостной новости. По словам будущего отца семейства, к Дане они относятся очень хорошо.
"Можно в какой-то степени сказать, что это они повлияли на то, что мы сейчас в отношениях", — поделился парень.
Дни.ру: последние новости
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала Ведущая "Давай поженимся!" назвала размер своей пенсии "Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала97
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны167
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»55
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО146
Еще три региона поддержали пенсионную реформу279
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение