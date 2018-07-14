Костолевский возмутился вакханалией на ток-шоу

«Он еще поганее, чем мы»: Костолевский возмущен вакханалией на ток-шоу

Почти вся сценическая жизнь Игоря Костолевского связана с театром имени Маяковского. Он поступил туда в 1973 году и уже в первые годы делил гримерку с Владимиром Самойловым , Борисом Тениным, выходил на сцену с Арменом Джигарханяном Натальей Гундаревой . Поэтому он очень огорчается, когда имена прославленных коллег очерняются на расплодившихся ток-шоу.

Сам Костолевский по ток-шоу не ходит и ничье грязное белье не полощет — он выше этого.

"Я не вижу себя в этом формате, поэтому и не хожу туда, — заявил Костолевский Dni.Ru на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". — Но с уважением отношусь к тем моим коллегам, которые приходят на такие эфиры — просто там платят деньги, а всем надо жить. Не знаю, как бы я вел себя, если бы у меня не было денег. Словом, осуждать — не осуждаю, принимать — не принимаю".

"Это частная жизнь артиста, зачем в нее влазить? — возмущается он, видя, как страна обсуждает громкий развод пожилого актера. — Я очень хочу, чтобы эти отвратительные эфиры, вся эта мелочная дрянь, прекратились, чтобы мэтра оставили в покое. Хотя я знаю, какова цель этих ток-шоу. Они словно показывают телезрителям: он, этот актер на экране, еще поганее, чем мы! А ты сыграй так, как этот актер, проживи такую же жизнь, а потом осуждай и обсуждай его!"