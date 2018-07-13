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Борисова привела дочь к Малышевой
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Шатающаяся Дана Борисова наплевала на дочь 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Дана Борисова привел дочь Полину Аксенову на ток-шоу. Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвал много споров у поклонников.
Звезда привела наследницу не туда, куда обычно шатается — к Андрею Малахову или Дмитрию Борисову — Дана и Полина пришли на программу Елены Малышевой "Жито здорово!". Тема выпуска касалась реабилитации, в чем, как известно ее фанатам, Борисова настоящий специалист. Скорее всего Дана рассказывала, как смогла избавить от наркотической зависимости.
В своем Instagram телеведущая опубликовала фотоотчет о походе на съемки.
"💪👀🖥Звездный выход!Программа о пользе 🥕 и о реабилитации @sabai_samui 🌴 В роли Звезды 🤩 @polinaaxenova2007 вместе с @malysheva.live 🤓Спасибо Лене за юмор и увлекательное раскрытие темы реабилитации и здорового питания 🍅🍍🥑Доброго дня и хорошей #пятница13 😃Верим, что завтра улетим (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала звезда в комментариях.
Поклонники удивились, они не совсем поняли зачем нужно было тащить девочку на программу. Также они отметили, что звезда выбрала фото, на котором хорошо получилась только она: у Полины и у Малышевой глаза закрыты. Видимо, звезда обратила внимание только на свой внешний вид, а на то, как выглядит девочка, она наплевала.
Добавим, что Дану в последнее время преследует череда неудач. У Борисовой внезапно возникли проблемы с выездом заграницу. Оказалось, что у нее образовалась задолженность по алиментам — 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила. Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит погасить долг еще за 4 месяца. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще не сняли. Телеведущая боится, что в результате пропадет дорогой тур в Венецию.
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