Борисова привела дочь к Малышевой

Шатающаяся Дана Борисова наплевала на дочь

Телеведущая Дана Борисова привел дочь Полину Аксенову на ток-шоу. Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвал много споров у поклонников.

Звезда привела наследницу не туда, куда обычно шатается — к Андрею Малахову или Дмитрию Борисову — Дана и Полина пришли на программу Елены Малышевой "Жито здорово!". Тема выпуска касалась реабилитации, в чем, как известно ее фанатам, Борисова настоящий специалист. Скорее всего Дана рассказывала, как смогла избавить от наркотической зависимости.

В своем Instagram телеведущая опубликовала фотоотчет о походе на съемки.

"💪👀🖥Звездный выход!Программа о пользе 🥕 и о реабилитации @sabai_samui 🌴 В роли Звезды 🤩 @polinaaxenova2007 вместе с @malysheva.live 🤓Спасибо Лене за юмор и увлекательное раскрытие темы реабилитации и здорового питания 🍅🍍🥑Доброго дня и хорошей #пятница13 😃Верим, что завтра улетим (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала звезда в комментариях.

Поклонники удивились, они не совсем поняли зачем нужно было тащить девочку на программу. Также они отметили, что звезда выбрала фото, на котором хорошо получилась только она: у Полины и у Малышевой глаза закрыты. Видимо, звезда обратила внимание только на свой внешний вид, а на то, как выглядит девочка, она наплевала.