Наташа Королева похвасталась новыми зубами

Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы

Скоро в Кремле состоится шоу Наташи Королевой , приуроченное к юбилею. К предстоящему событию артистка подготовилась серьезно — даже сделала себе новые зубы.

В конце мая Наташа Королева отметила юбилей. Популярной исполнительнице исполнилось 45 лет. В это невозможно поверить, особенно с учетом того, как великолепно выглядит певица. Артистка тщательно следит за фигурой. И дело не только в том, что скоро состоится ее шоу В Кремле в честь круглой даты, но и в желании быть привлекательной для мужа Сергея Глушко , более известного как стриптизер Тарзан.

"Сергей часто меня просит: пожалуйста, не превращайся в тетку! Приходится выполнять его просьбу. В холодильнике у нас мышь повесилась: я слежу за своим рационом, а еще занимаюсь спортом — без этого никуда", — сообщила Наташа Королева.

На предстоящем грандиозном концерте Наташа Королева предстанет с поистине ослепительной улыбкой. Как компетентно передает "Собеседник" , недавно артистка сделала себе новые зубы. Она установила ультратонкие виниры, изготовленные из немецкой керамики.

"Я сделала это не моды ради, а по показанию врача. И очень довольна", — сообщила певица.

К слову, недавно Наташа Королева процитировала своего мужа, который рассказал о том, как ему удается затаскивать артистку в спортзал: