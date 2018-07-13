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Малахов увел у Леры Кудрявцевой сотрудников
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Малахов увел у Леры Кудрявцевой сотрудников 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой — 47-летняя Лера Кудрявцева готовится стать мамой. Из-за беременности светская львица пропустила ежегодную музыкальный премию Муз-ТВ. Судя по всему, пока телеведущая готовится к родам, Андрей Малахов уводит ценные кадры у Леры Кудрявцевой. По словам шоумена, из программы «Секрет на миллион» к нему перешли сотрудники, которые работали на НТВ.
«Большая часть коллектива, который раньше работал на «Прямом эфире», объединилась с теми, кто пришел со мной. Плюс добавились редакторы, делавшие программу «Секрет на миллион»», — говорит Малахов.
Шоумен не скрывает, что для него важно сохранять баланс. Редакторы в шоу могут поставить сюжет о чемпионате Европы по бодибилдингу, рассказать о нашумевшей истории Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, и теперь ей предстоит жить с протезами, семейной драме Марии Шукшиной и отцовстве ее сына Макара Касаткина.
Пока Андрей Малахов работает на рейтинги и следит за успехами всей команды, Лера Кудрявцева наслаждается футбольными матчами, публикуя снимки с заполненных трибун. Вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым светская львица болела за наших, когда вышли на поле против Испании. По мнению поклонников, будучи беременной, Лере Кудрявцевой стоит отказаться от посещения подобных мест с большим скоплением людей, пишет «Московский комсомолец».
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