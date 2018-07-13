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Сестра умершей от рака модели рассказала о горе
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«Молила о смерти»: Сестра скончавшейся от рака модели рассказала о горе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
После нескольких курсов химиотерапии Виталине Афанасовой пришлось сбрить волосы на голове, которые начали выпадать. Именного тогда ее заметили фотографы.
Девушка умерла, когда ей было всего 24 года после тяжелой болезни. Медики так и не смогли спасти Виталину. Ее необычная красота и мужество привлекли внимание модных фотографов, которые предложили девушке со смертельным диагнозом стать моделью. До последнего она верила в то, что сможет побороть недуг. Ради 5-летней дочки и мужа, Виталина хотела жить, но болезнь одолела ее.
На протяжении шести лет Виталина Афанасова боролась с онкозаболеванием. Сестра покойной модели утверждает, что она молила о смерти, устав от постоянных болей.
«Она мечтала отпустить свое тело. Когда она побрилась, ей предложили стать фотомоделью из-за яркой внешности», — говорит Кристина. Но когда болезнь стала прогрессировать, медики поставили Виталине неутешительный диагноз — саркома мягких тканей периферических нервов. Она понимала, что жить ей осталось не долго.
«Как хочется жить, ведь столько еще не сделано! Как и у каждого человека, у меня тоже есть свои мечты. И сердце разрывается от того, что их я могу не исполнить. Жить в боли — это страшно! Она меня побеждает! Каждый день — это борьба, иногда даже борьба с самой собой, чтобы не сдаться», — еще при жизни говорила Виталина.
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