Звезде «Дома-2» посоветовали отправиться в психушку

После приступа звезду «Дома-2» отправили в психушку

Очередной конфликт пышнотелой звезды "Дома-2" Саши Черно с возлюбленным Иосифом Оганесяном заставил усомнится в психическом здоровье девушки. Участница телестройки выла, выпила и избивала ошарашенного избранника.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 12 Июл 2018 в 10:03 PDT Выяснения отношений Черно и Оганесяна шокируют даже многое повидавших редакторов ток-шоу. Однако последний конфликт парочки вызвал волну негодования среди жителей поляны и поклонников проекта.

В эфир попал момент жаркого спора Саши и Иосифа. Девушка громко кричит на возлюбленного: "Пошел вон!". Избранник одиозной звезды телепроекта, откликнулся на ее просьбу и принялся послушно собирать вещи. Вероятно, неторопливые движения партнера и его спокойный голос еще больше завели Черно и у нее начался настоящий истерический припадок. Девушка вопила, трепала худосочного любовника по комнате, кидалась на него с кулаками.

Жуткое видео моментально попало в Сеть. Поклонники телепроекта недоуменно принялись спрашивать в комментариях под видео что же произошло и посоветовали редакторам "Дома-2" показать Александру врачам. Особо язвительные заранее отправили Черно в психушку.

"Вчера получилось так что Иосиф играл в монополию с друзьями в другой комнате он не ответил на звонок так как там что то с телефоном ну я точно не знаю, ребята она прилетела туда и начала скандал все перевернула, она сушашедшая девушка в прямом смысле слова ей обязательно нужен психиатр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "О господи, вызовите ей экзорциста 😨 аж в ушах режет от этого визга", "Ей надо не перезагрузку, а в Кащенко отправить, она опасна для общества, у нее с головой проблемы, на самом деле куда смотрит руководство д2", "Я поражаюсь над ведущими. Девочка явно больна психически, это не шутки. Мало того, что её нужно принудительно вести к доктору, её необходимо убрать с Д2. Все это может кончиться плачевно. Мне очень жаль семью этого мальчика. Мама Йоси должна немедлено огородить сына от всякого общения с этой мразматичкой", — писали взволнованные интернет-обыватели.