Бузову осудили за откровенное фото

Телеведущая Ольга Бузова выложила в соцсети фото в прозрачном боди, заодно анонсировав предстоящие концерты в Турции . Черно-белое фото она сопроводила строчками из своей песни «Ночь, текила»: «Он обжигает мою кровь, как алкоголь. Он утоляет всё, что вызывает боль… Он мой наркотик, он зависимость моя. Мне без него… просто нельзя». Откровенное фото предсказуемо вызвало массу комментариев, не все из которых уместно цитировать. Некоторые ограничились комплиментами по поводу стройной фигуры девушки. Нашлись и те, кого фото возмутило. «Боже… Зачем же так откровенно предлагать себя…», — написала одна из пользовательниц.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 14 Июл 2018 в 10:11 PDT

Другие активно защищают Бузову. «Оля молодец, красавица, умница, и есть, что показать! Завистники смотрите лучше программу время… Эта девочка не для вас», «Ни кого не слушайте Ольга Игоревна! Вы умница! а все или всё, что вас до поры времени раздражало, скоро будет веселить!» — пишут в комментариях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Июл 2018 в 2:55 PDT