Бузова устроила очередную провокацию

Теперь в прозрачном боди: Бузова устроила в Сети очередную провокацию

Певица в откровенном наряде предстала перед своими подписчиками в социальной сети. Новая эпатажная выходка вызвала неоднозначную реакцию аудитории.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 14 Июл 2018 в 10:11 PDT Свежая публикация Ольги Бузовой в Instagram оказалась на редкость вызывающей и откровенной. Певица достигла совершенно нового уровня раскрепощенности, выставив на всеобщее обозрение свою фотографию в полупрозрачном кружевном боди, которое скорее подчеркивает все то, что по идее должно скрывать. Впрочем, подпись, оставленная знаменитостью под снимком дает исчерпывающее объяснение поступку Бузовой. Строки «Он обжигает мою кровь, как алкоголь. Он утоляет все, что вызывает боль. Он мой наркотик, он зависимость моя. Мне без него… просто нельзя» и тем более «#ночьтекиланехилозацепила» указывают на то, что это просто очередная реклама нового клипа Ольги, который она недавно выпустила.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Июл 2018 в 2:55 PDT Также певица порадовалась, что многие ее слушатели уже выучили слова песни и анонсировала два ближайших концерта в Турции : 18 и 19 июля. Подписчики звезды отреагировали на фотографию как водится неоднородно. «Боди, как будто на размер меньше чем надо. Кажется, что все натянуто», «Ни одна уважающая себя женщина (а она уже женщина по возрасту, не будем говорить здесь об уме) не позволит себе такого», «Иди, Олька, в салон „Досуг“, работай! Будешь там сутками в одних трусиках ходить», — писали недовольные поведением Ольги комментаторы.

А вот истинные ценители творчества Бузовой оставили немало лестных комментариев. «Раньше думала, кто такая Бузова? Услышала музыку „мне больше не больно“ и умерла в прямом смысле слова. Оля, ты молодец!», «Дай Бог тебе здоровья! Ты космическая», «Всё, что не одень, на прекрасном теле смотрится всё идеально!», — писали они.