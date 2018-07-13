Павел Деревянко напугал фанатов

Актер Павел Деревянко показал подписчикам небольшое видео, сделанное на съемочной площадке в гробу.

На видео актер в роли революционера Нестора Махно восстает из гроба, тяжело кряхтя и вытягивая руки. При этом гроб мирно покачивается на веревках.

Публикация от Pablo Derevyanko (@pablo_derevyanko) 11 Июл 2018 в 11:09 PDT "Воскреснувшему" Деревянко протягивают человеческий череп. Актер берет его в руки со словами "О, Йорик", и с улыбкой возвращается в исходное положение. Поклонники, знающие, что у актера достаточно специфическое чувство юмора, признались, что смотреть на Деревянко в гробу было особенно жутко.

Фанаты попросили актера не экспериментировать больше с таким реквизитом, потому что в ленте Инстаграма подобные кадры смотрятся слишком жутко и реалистично. Некоторые читатели обвинили артиста в том, что он "заигрывает со смертью", а такие вещи могут принести в жизнь неудачи.