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Павел Деревянко напугал фанатов
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Павел Деревянко напугал фанатов 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Павел Деревянко показал подписчикам небольшое видео, сделанное на съемочной площадке в гробу.
На видео актер в роли революционера Нестора Махно восстает из гроба, тяжело кряхтя и вытягивая руки. При этом гроб мирно покачивается на веревках.
"Воскреснувшему" Деревянко протягивают человеческий череп. Актер берет его в руки со словами "О, Йорик", и с улыбкой возвращается в исходное положение. Поклонники, знающие, что у актера достаточно специфическое чувство юмора, признались, что смотреть на Деревянко в гробу было особенно жутко.
Фанаты попросили актера не экспериментировать больше с таким реквизитом, потому что в ленте Инстаграма подобные кадры смотрятся слишком жутко и реалистично. Некоторые читатели обвинили артиста в том, что он "заигрывает со смертью", а такие вещи могут принести в жизнь неудачи.
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