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Бывшую девушку Тимати затравили в сети
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Бывшую девушку Тимати затравили в сети 

Рамблер 2 часа назад
Пользователи Instagram заподозрили, что ноги российской модели Алены Шишковой ненастоящие.
Со вчерашнего дня девушка публикует на своей личной странице в соцсети фотографии с отдыха в столице Мальты Валлетте. На одном из снимков она стоит в коротком платье TopTop, судя по всему, в лобби отеля.

A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on 

Многим подписчикам модели показалось, что ее ноги выглядят непропорционально длинными.
«Ноги — фотошоп», — уверен один из них.
Другой также убежден в том, что Шишкова «вытягивает» собственные ноги при помощи фоторедактора. Еще один и вовсе дал модели прозвище «мисс фотошоп», а также предположил, что Шишкова могла делать и пластические операции.
«Такая красавица, а вся сделанная», — посетовал другой.
Алена Шишкова известна не только как «красавица», но и как мать дочери рэпера Тимати, а также бывшая девушка вратаря московского футбольного клуба «Динамо» Антона Шунина.
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