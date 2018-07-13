Бывшую девушку Тимати затравили в сети

Пользователи Instagram заподозрили, что ноги российской модели Алены Шишковой ненастоящие.

Со вчерашнего дня девушка публикует на своей личной странице в соцсети фотографии с отдыха в столице Мальты Валлетте . На одном из снимков она стоит в коротком платье TopTop, судя по всему, в лобби отеля.

A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on Jul 11, 2018 at 12:49pm PDT

Многим подписчикам модели показалось, что ее ноги выглядят непропорционально длинными.

«Ноги — фотошоп», — уверен один из них.

Другой также убежден в том, что Шишкова «вытягивает» собственные ноги при помощи фоторедактора. Еще один и вовсе дал модели прозвище «мисс фотошоп», а также предположил, что Шишкова могла делать и пластические операции.