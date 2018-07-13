Эппле о семейном конфликте: «Получу битой по морде»:

«Получу битой по морде»: Жанну Эппле изводит близкий человек

Актриса Жанна Эппле недавно стала бабушкой. Радостное событие омрачает затяжной семейный конфликт.

Артистка не может наладить отношения с матерью. Вот уже три года женщины практически не разговаривают. "Каждый раз, когда приходила к маме, сжималась: мне казалось, что получу битой по морде. Я больше не могу приходить к ней, как описавшийся пудель, не хочу", — рассказала звезда в программе, "Секрет на миллион". Что на самом деле стало причиной размолвки звезда не сообщила.

Рождение правнука не смогло растопить сердце женщины — старший сын Жанны Потап стал отцом. Мальчика назвали необычным именем Север. "Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила", — вздыхает артистка.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 26 Май 2018 в 9:40 PDT Эппле отметила, что отец Потапа также не изъявляет желание общаться с детьми и внуком. Звезда предполагает, что мужчина даже не знает о появление наследника. Актриса отмечает, что в их семье не переживают от отсутствия дедушки — ведь они не видели его уже 10 лет. "А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко", — сообщила Жанна.

Эппле отметила, что после ее откровенного интервью на телевидении мать хотела поговорить. Однако на тот момент она не смогла возобновить общение.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 25 Май 2018 в 2:26 PDT Артитка гордится, что смогла полностью погасить ипотеку. "В этой квартире мы живем все вместе: я, невестка, внук и мои два сына! Невестка у меня молодец, все взяла в свои руки. Я даже еду не готовлю, все она. Я только ем. Честно говоря, удачно женила сына", — восхищается новой родственницей звезда.