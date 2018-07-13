Боня назвала причину расставания с миллионером

Виктория Боня назвала причину расставания с Алексом Смерфитом

Виктория Боня решила наконец-то рассказать, что послужило причиной для расставания с миллионером Алексом Смерфитом, с которым звезда была в отношениях шесть лет.

Телеведущая и модель призналась, что в какой-то момент она поняла, что рядом с возлюбленным ей не хватает тепла. Боня ни в коем случае не винит Алекса, и утверждает, что в расставании виноваты они оба. Пара стала охладевать друг к другу, постепенно отдаляться и в итоге, молодые люди начали двигаться вперед каждый своей дорогой.

К счастью, Виктория и Алекс смогли сохранить дружеские отношения и договориться о совместном воспитании ребенка.