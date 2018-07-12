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Хилькевич похвасталась автомобилем за 4 млн рублей
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Анна Хилькевич похвасталась автомобилем за 4 млн рублей 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Хилькевич выложила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует на фоне роскошного автомобиля стоимость 4 млн рублей и сообщила, что в семье "случилось пополнение". Подписчики тут же принялись обсуждать, что нужно делать, чтобы иметь возможность приобретать подобные машины. Они обрушились на Хилькевич с оскорбительными комментариями, отмечая, что им, работающим, и не снятся такие приобретения.
"В России большие деньги зарабатывают звезды, депутаты, бизнесмены (которые добились больших высот к 40-50 и блоггеры и врачи с огромным опытом, которые естественно в сфере красоты, хирургии, а также, лечащие серьёзные заболевания. Видимо, всем надо становиться блоггерами — единственное, где можно раскрутиться за 1-3 года и получать деньги с рекламы", "Не пойму откуда такие заработки… От съемок во второсортном сериале? Безруков на таких машинах не гоняет))) а он огого", — пишут в комментариях к снимку.
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