Хилькевич похвасталась автомобилем за 4 млн рублей

Анна Хилькевич выложила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует на фоне роскошного автомобиля стоимость 4 млн рублей и сообщила, что в семье "случилось пополнение". Подписчики тут же принялись обсуждать, что нужно делать, чтобы иметь возможность приобретать подобные машины. Они обрушились на Хилькевич с оскорбительными комментариями, отмечая, что им, работающим, и не снятся такие приобретения.
"В России большие деньги зарабатывают звезды, депутаты, бизнесмены (которые добились больших высот к 40-50 и блоггеры и врачи с огромным опытом, которые естественно в сфере красоты, хирургии, а также, лечащие серьёзные заболевания. Видимо, всем надо становиться блоггерами — единственное, где можно раскрутиться за 1-3 года и получать деньги с рекламы", "Не пойму откуда такие заработки… От съемок во второсортном сериале? Безруков на таких машинах не гоняет))) а он огого", — пишут в комментариях к снимку.