У мужа Ани Лорак нашли другую женщину

Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.

"Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина. И именно ее он считает своей женой", — рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.

Отношения Ани Лорак с мужем напоминают гостевой брак в худшем его проявлении, говорит ведунья. "Счастья в этой семье нет. Лорак, конечно, звезда и очень популярна. Но в личной жизни ей катастрофически не везет. Женского счастья нет, много переживаний, она очень часто плачет навзрыд", — уверена гадалка.