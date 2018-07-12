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У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
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У мужа Ани Лорак нашли другую женщину 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.
"Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина. И именно ее он считает своей женой", — рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.
Отношения Ани Лорак с мужем напоминают гостевой брак в худшем его проявлении, говорит ведунья. "Счастья в этой семье нет. Лорак, конечно, звезда и очень популярна. Но в личной жизни ей катастрофически не везет. Женского счастья нет, много переживаний, она очень часто плачет навзрыд", — уверена гадалка.
"Ани Лорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этой паре не будет. Певицы не показывает свои душевные раны публике, но в скором времени личные переживания найдут отражение в ее творчестве. Композиции станут буквально страдальческими. Есть угроза впасть в глубокую депрессию", — предупредила Саона.
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