Сенчукова поразила фигурой в бикини

47-летняя певица Наталья Сенчукова опубликовала в соцсети Instagram свою фотографию в откровенном бикини.

«Витя сегодня раздухарился», — объяснила она появление снимка.

По словам Сенчуковой, накануне ее муж и коллега Виктор Рыбин пришел в хорошее настроение и согласился снять ее в откровенном купальнике на яхте, которую они, судя по геотегу, арендовали в подмосковном яхт-клубе «Пеликан».

A post shared by Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) on Jul 12, 2018 at 10:31am PDT

Подписчики уже немолодой певицы благосклонно отнеслись к ее снимку в раздельном купальнике. По мнению большинства из них, Сенчукова по-прежнему «молода и красива» и «еще долго» будет такой, а один даже отметил «заслугу» в этом Виктора Рыбина, «любимого мужа».

«Эротоман ваш Витя», — не удержался от критики один из пользователей.