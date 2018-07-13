Ещё
Сенчукова поразила фигурой в бикини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенчукова поразила фигурой в бикини 

Рамблер 8 часов назад
Фото: соцсети
47-летняя певица Наталья Сенчукова опубликовала в соцсети Instagram свою фотографию в откровенном бикини.
«Витя сегодня раздухарился», — объяснила она появление снимка.
По словам Сенчуковой, накануне ее муж и коллега Виктор Рыбин пришел в хорошее настроение и согласился снять ее в откровенном купальнике на яхте, которую они, судя по геотегу, арендовали в подмосковном яхт-клубе «Пеликан».
Подписчики уже немолодой певицы благосклонно отнеслись к ее снимку в раздельном купальнике. По мнению большинства из них, Сенчукова по-прежнему «молода и красива» и «еще долго» будет такой, а один даже отметил «заслугу» в этом Виктора Рыбина, «любимого мужа».
«Эротоман ваш Витя», — не удержался от критики один из пользователей.
Комментарии3  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании215
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений519
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека74
Этуш экстренно госпитализирован20
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение