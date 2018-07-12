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Лоза поиронизировал над уходом Верки Сердючки
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Лоза поиронизировал над уходом Верки Сердючки 

Рамблер 11 часов назад
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал намерение украинского артиста Андрея Данилко отказаться от образа Верки Сердючки.
По мнению Лозы, проект «Верка Сердючка» кормил Данилко долгие годы, но «25 лет — достаточно для того, чтобы образ был полностью использован, настолько, что в нем трудно найти новые краски».
«Верка Сердючка была построена на гротеске. Любой гротеск быстро надоедает, если за этим не стоит красивая мелодия, красивые тексты, которые хочется слушать много раз. Пора закрывать», — заявил музыкант в интервью РЕН ТВ.
Когда Данилко только начал использовать образ Сердючки, ей было 40, а сейчас уже 65 — «состарилась девушка», объяснил Лоза.
Ранее Андрей Данилко заявил, что простится с образом Верки Сердючки после гастрольного тура.
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