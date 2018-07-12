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Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
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Малахов выдал собственную небылицу за травлю после ухода с Первого канала 

Lenta.ru 7 часов назад
Телеведущий Андрей Малахов, летом 2017 года ушедший с Первого канала на «Россию 1», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что в кампании по очернению его имени во время перехода с канала на канал участвовали нанятые пиар-агентства, которые «неплохо заработали» на шумихе.
По словам Малахова, его привело в тонус «поливание грязью», которое предстояло перед выходом «на новый уровень», гораздо лучше, чем занятия в спортзале.
«Что только не писали про меня в некоторых изданиях: "Малахов собирается уйти в декретный отпуск", «"Андрей теперь будет рекламировать мазь для суставов"», — вспомнил шоумен.
Малахов пожалел тех, кто финансировал пиар-агентства, которые «неплохо заработали на этом», поскольку эффект получился обратным. «Преданные зрители меня не бросили», — заключил ведущий.
Версия о том, что Малахов не меняет работу, а уходит в отпуск по уходу за ребенком, появилась 7 августа 2017 года в журнале StarHit, главным редактором которого является сам Малахов. В этот же день журнал Elle, который издает жена телеведущего Наталья Шкулева, вышел с аналогичным сообщением. В статье Elle со ссылкой на инсайдеров говорилось, что настоящей причиной ухода ведущего с родного канала стало нежелание нового продюсера «Пусть говорят» отпустить его в декрет.
Интервью с Малаховым провисело на сайте «Московского комсомольца» 12 июля несколько часов, после чего было удалено. «Лента.ру» успела сохранить скриншот материала.
Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». На «Россия 1» он ведет собственное ток-шок «Андрей Малахов. Прямой эфир», пришедшее на замену «Прямому эфиру» с Борисом Корчевниковым.
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