Ещё
Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посетила частную вечеринку, организованную капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным по случаю завоевания Кубка Стэнли.
На одном из видео видно, как девушка поднимает трофей над головой. В какой-то момент Бузова потеряла силы, а трофей резко полетел вниз. На счастье Бузовой Овечкин, стоявший рядом, успел подхватить кубок.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Июл 2018 в 2:19 PDT  Охранник Кубка Стэнли: «Пришлось тщательно проверить трофей после празднований Овечкина»
Спорт-Экспресс: последние новости
Тарасов с женой и новорожденной дочкой. Фото Валентина Матвиенко вместе с волонтерами ЧМ-2018 станцевала под песню Бузовой "Мало половин" ФФУ: "Лозунг "Слава Украине" не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент151
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками340
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Умер Виктор Фетисов4
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение