Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина

На одном из видео видно, как девушка поднимает трофей над головой. В какой-то момент Бузова потеряла силы, а трофей резко полетел вниз. На счастье Бузовой Овечкин, стоявший рядом, успел подхватить кубок.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Июл 2018 в 2:19 PDT Охранник Кубка Стэнли: «Пришлось тщательно проверить трофей после празднований Овечкина»