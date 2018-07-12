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Наркозависимая в прошлом Кержакова анонсировала совместный проект с Яной Рудковской
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Наркозависимая в прошлом Кержакова анонсировала совместный проект с Яной Рудковской 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Супруга экс-футболиста Александра Кержакова — Милана — рассказала, что готовит совместный проект с продюсером Яной Рудковской. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Жена известного спортсмена рассказала, что совсем скоро все желающие смогут узнать все, что произошло с ней за последний год и как ей удалось справиться с наркозависимостью.
— У меня все хорошо, скоро вы узнаете обо мне много нового, один из проектов с Яной Рудковской мы уже ведем на стадии серьёзных переговоров, — заявила Милана.
Сейчас Кержакова проходит курс реабилитации после употребления наркотиков.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что зареванная Кержакова шокировала поклонников в Instagram.
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