Наркозависимая в прошлом Кержакова анонсировала совместный проект с Яной Рудковской 

Супруга экс-футболиста Александра Кержакова — Милана — рассказала, что готовит совместный проект с продюсером Яной Рудковской. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Жена известного спортсмена рассказала, что совсем скоро все желающие смогут узнать все, что произошло с ней за последний год и как ей удалось справиться с наркозависимостью.
— У меня все хорошо, скоро вы узнаете обо мне много нового, один из проектов с Яной Рудковской мы уже ведем на стадии серьёзных переговоров, — заявила Милана.
Сейчас Кержакова проходит курс реабилитации после употребления наркотиков.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что зареванная Кержакова шокировала поклонников в Instagram.