Наркозависимая в прошлом Кержакова анонсировала совместный проект с Яной Рудковской

Супруга экс-футболиста Александра Кержакова Милана — рассказала, что готовит совместный проект с продюсером Яной Рудковской. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Жена известного спортсмена рассказала, что совсем скоро все желающие смогут узнать все, что произошло с ней за последний год и как ей удалось справиться с наркозависимостью.

— У меня все хорошо, скоро вы узнаете обо мне много нового, один из проектов с Яной Рудковской мы уже ведем на стадии серьёзных переговоров, — заявила Милана.

Сейчас Кержакова проходит курс реабилитации после употребления наркотиков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что зареванная Кержакова шокировала поклонников в Instagram.