Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка

Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски матери. В студии программы "На самом деле" отпрыск звезды встретился с женщиной, которая узнала в нем своего потерянного сына.

Стремление молодого человека найти кровных родственников звездный отец не одобряет. Зверев-старший обижен на сына, поэтому заблокировал его в соцсетях не отвечает на звонки и сообщения.

"Он хочет, чтобы я считал его родным. Если я найду родную мать, я буду считать, что он тоже родной отец", -взволнованно прокомментировал реакцию знаменитого родителя Сергей.

Зверев-младший отметил, что потерял надежду найти женщину, которая его родила.

На встречу с Сергеем приехала Елена Дорофеева , которая считает себя его матерью.

"Я была замужем— начала рассказ Дорофеева — Муж у меня умер. Осталась я с пятью детьми одна. Помощи не было, родственники мужа не помогали мне ни в чем. Начала я маленько выпивать. Покатилась я по наклонной… заливала горе".

Близкие обеспокоились судьбой детей Елены. Они обратились в органы опеки, детей у женщины забрали. Дорофеева клянется, что малышей не бросала, постоянно навещала их в детском доме:

"Я нашла их сама и ездила к ним на неделе по два раза. Привозила подарки, вещи". Елена уверяет, что ей удалось вернуть четверых детей, а восстановиться в родительских правах по отношению к младшему сыну Ивану она не успела — малыша усыновили.

В студии появилась Ольга — дочь Елены. Молодая женщина выгораживала родительницу перед экспертами. Она уверяла присутствующих, что хоть мать и выпивала свои родительские обязанности выполняла исправно.

"Вероятность того, что Сергей Зверев является вашим сыном 0%". Для Дорофеевой вердикт экспертов прозвучало как приговор. "Как так?" — взмолилась Елена.

Ведущий отметил, что редакторам программы удалось найти Иван Чернышева, который, как и Сергей Зверев-младший, когда-то был брошен родной матерью и теперь тоже разыскивает родных. В тайне от Елены было проведено еще одно исследование ДНК и тест показал, что Иван родной сын Елены.

Появление Чернышева в студии шокировало Дорофееву, в полубессознательном состоянии она сползла на пол. Сотрудники скорой помощи, ведущий, и Сергей Зверев пытались привести женщину в чувство.