Раздетая Котова взбесила подписчиков

«Философ без трусов»: раздетая экс-солистка «ВИА Гры» вызвала недоумение

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала в Сети кадр со съемки для мужского журнала MAXIM. При этом на контрасте с фотографией эротического содержания певица сделала весьма странное обращение к поклонникам.

Очевидно, что певица не стесняется демонстрировать свои формы и с удовольствием это делает. Стоит отметить, что новый снимок получился довольно откровенным.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 11 Июл 2018 в 12:25 PDT Поклонники тонкой творческой натуры Котовой не стали ограничивать себя в cловах. В комментариях к посту они отметили шикарную фигуру певицы и разразились комплиментами в адрес кумира. "Божественно красива, как ангел хороша!", "Господи, какое великолепие!" — написали они.

И если "форма" пришлась пользователям Сети по вкусу, то "содержание", как говорится, у многих вызвало вопросы. Дело в том, что пикантный снимок артистка сопроводила "глубокими мыслями о вечном". "Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", — написала Котова.

Многие подписчики певицы, мягко говоря, не оценили "философскую" составляющую публикации. "Красиво, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен… ", "Судя по оголенному заду и философии про дом, у вас фундамент подтекает, а может уже и крыша", — отметили недоумевающие скептики.