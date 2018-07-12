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Раздетая Котова взбесила подписчиков
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«Философ без трусов»: раздетая экс-солистка «ВИА Гры» вызвала недоумение 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала в Сети кадр со съемки для мужского журнала MAXIM. При этом на контрасте с фотографией эротического содержания певица сделала весьма странное обращение к поклонникам.
Очевидно, что певица не стесняется демонстрировать свои формы и с удовольствием это делает. Стоит отметить, что новый снимок получился довольно откровенным.
Поклонники тонкой творческой натуры Котовой не стали ограничивать себя в cловах. В комментариях к посту они отметили шикарную фигуру певицы и разразились комплиментами в адрес кумира. "Божественно красива, как ангел хороша!", "Господи, какое великолепие!" — написали они.
И если "форма" пришлась пользователям Сети по вкусу, то "содержание", как говорится, у многих вызвало вопросы. Дело в том, что пикантный снимок артистка сопроводила "глубокими мыслями о вечном". "Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", — написала Котова.
Многие подписчики певицы, мягко говоря, не оценили "философскую" составляющую публикации. "Красиво, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен… ", "Судя по оголенному заду и философии про дом, у вас фундамент подтекает, а может уже и крыша", — отметили недоумевающие скептики.
Напомним, что бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" выступала в составе коллектива с 2008 по 2010 год. Кроме того, она является третьей девушкой России, принявшей участие в обоих конкурсах красоты Мисс Вселенная и Мисс Мира.
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